أخبار السعودية اليوم.. مدن سجلت درجة الصفر المئوي فأقل.. والمملكة تتصدر نسب التعافي من كورونا بدول الخليج العربي

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم السبت الموافق 23 يناير 2021منها: 5 مدن سجلت درجة الصفر المئوي فأقل، والسعودية تتصدر نسب التعافي من كورونا بدول الخليج العربي، واستقبال طلبات تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي غدًا الأحد.

الأرصاد: 5 مدن سجلت درجة الصفر المئوي فأقل.. وهذا موعد انتهاء الشتاء.

أوضح المركز الوطني للأرصاد، المدن التي سجلت أقلَّ درجات حرارة اليوم السبت، بشمال المملكة، والتي تصدرتها مدينة طريف.

غدًا.. استقبال طلبات تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي

أعلنت وزارة التعليم، أنها ستبدأ -اعتباراً من يوم غدٍ الأحد- استقبال طلبات تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 1443هـ، وذلك عبر نظام (نور).

«التدريب الأهلي» يعلن فتح باب التسجيل على الاختبار التأهيلي المحوسب

أعلنت الإدارة العامة للتدريب الأهلي، اليوم السبت، عن فتح باب التسجيل على الاختبار التأهيلي المحوسب والشامل المحوسب

بـ97.7%.. السعودية تتصدر نسب التعافي من كورونا بدول الخليج العربي

تصدرت السعودية دول الخليج العربي نسب التعافي من فيروس كورونا، حيث سجلت 97.7%.

التعليم تطلق تطبيق مصحف مدرستي.. 7 مميزات للطلاب والطالبات

أطلقت وزارة التعليم التطبيق الإلكتروني «مصحف مدرستي»، الذي يتيح مادة القرآن الكريم للطلاب والطالبات على أجهزتهم الذكية، وفق المنهج المدرسي المعتمد من الوزارة.

إدارة «تعليم الجوف» تفتح غدًا باب التسجيل للطلاب المستجدين

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف -ممثلة في إدارتي الاختبارات والقبول للبنين والبنات- عن بدء تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي تجرى بها مفاضلة، وفي مدارس التعليم الأهلي للعام الدراسي المقبل، والتي تبدأ غداً الأحد 11/6/1442هـ.

التأمينات الاجتماعية: 7 شروط للحصول على دعم ساند عند التعطل عن العمل

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نحو 7 شروط للحصول على دعم نظام ساند عند التعطل عن العمل، موضحة مدد الاشتراك المؤهلة للحصول على تعويض ساند.

الموارد البشرية: 4 أنواع من الإجازة مستحقة للمرأة العاملة

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 4 أنواع من الإجازة مستحقة للمرأة العاملة، مشيرة إلى حقوقها المنصوص عليها في نظام العمل.

الزعاق: غدًا عودة الدفء للأجواء.. ونصيحة لإخراج البرودة من داخل المباني

أوضح المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، أنَّ اليوم السبت هو نهاية الموجة الباردة التي تشهدها عدة مناطق بالمملكة، مشيرًا إلى عودة الدفء بدءًا من غد الأحد .

«الجمارك» تحدد حالتين لاستيراد طائرات الدرون

أوضحت الجمارك أن استيراد طائرات الدرون يخضع لإجراءين، الأول الفسح مباشرة من الجمرك، والثاني يتطلب موافقة هيئة الطيران المدني.

«المرور» يوضح شرطين لإتمام تفويض المركبة

جدَّد المرور السعودي التذكير بشروط تفويض المركبة، مشيرًا إلى ضرورة توافر شرطين وهما عدم وجود مخالفات على الطرفين، وعدم وجود قيود أمنية على السيارة.

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