غدًا.. استقبال طلبات تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي

أعلنت وزارة التعليم، أنها ستبدأ -اعتباراً من يوم غدٍ الأحد- استقبال طلبات تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 1443هـ، وذلك عبر نظام (نور).

وذكرت وزارة التعليم -في بيان لها نشرته على موقعها الإلكتروني- أنها وجهت جميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، باعتماد تنظيم تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443هـ، لأهمية التهيئة والاستعداد المبكّر لتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين، وتيسيراً لقبولهم وانتظامهم بمدارسهم.

وحددت الوزارة خطة زمنية لتسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائيّ لعام 1443هـ، ويشمل مَنْ أعمارهم ست سنوات أو أقل بـ(90) يوماً كحد أدنى، وحتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر كحد أعلى.

وأوضحت أن التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي يجري بها مفاضلة سيبدأ من 11 - 6/24/ 1442هـ، وإجراء المفاضلة بالمدارس للطلاب المستجدين بنظام (نور)، من 1442/6/25هـ إلى 1442/7/13هـ مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية واتخاذ كافة التدابير لضمان ذلك.

كما يبدأ تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية يوم 1442/6/11هـ.

ويبدأ تسجيل من تقلّ أعمارهم عن الست سنوات بمئة وثمانين يوماً من خريجي الروضات الحكومية والأهلية المعتمدة في نظام (نور) لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس يوم1442/10/4هـ، وتسجيل خريجي روضات المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية من داخل المملكة وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس يوم 1443/1/7هـ.

كما يستمر التسجيل حتى تسديد الشواغر أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 1443/2/19هـ.

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