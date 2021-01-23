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السفارة السعودية في موسكو تحذّر المواطنين من أماكن التظاهرات

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الرياض - محمد عبدالله - طالبت التواصل معها في حالة الطوارئ

نصحت سفارة المملكة العربية لدى روسيا الاتحادية، المواطنين والمبتعثين، بتجنب أماكن المظاهرات وتوخّي الحيطة والحذر.

وذكرت السفارة –عبر تويتر-: «تأمل السفارة من المواطنين الزائرين والمقيمين، توخّي الحيطة والحذر وتجنُّب مناطق التظاهرات، ويمكن التواصل حال الطوارئ مع هاتف شؤون السعوديين».

وتشهد العاصمة موسكو وعدّة مدن أخرى، مظاهرات للمطالبة بالإفراج عن المعارض السياسي أليكسي نافالني.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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