السفارة السعودية في موسكو تحذّر المواطنين من أماكن التظاهرات

نصحت سفارة المملكة العربية السعودية لدى روسيا الاتحادية، المواطنين والمبتعثين، بتجنب أماكن المظاهرات وتوخّي الحيطة والحذر.

وذكرت السفارة –عبر تويتر-: «تأمل السفارة من المواطنين الزائرين والمقيمين، توخّي الحيطة والحذر وتجنُّب مناطق التظاهرات، ويمكن التواصل حال الطوارئ مع هاتف شؤون السعوديين».

وتشهد العاصمة موسكو وعدّة مدن أخرى، مظاهرات للمطالبة بالإفراج عن المعارض السياسي أليكسي نافالني.

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