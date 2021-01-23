التعليم تبدأ تسجيل طلاب الأول الابتدائي عبر نظام نور

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

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تبدأ وزارة التعليم اعتباراً من يوم غدٍ الأحد استقبال طلبات تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 1443هـ، وذلك عبر نظام نور.

ووجهت وزارة التعليم جميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات باعتماد تنظيم تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443هـ، لأهمية التهيئة والاستعداد المبكّر لتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين، وتيسيراً لقبولهم وانتظامهم بمدارسهم.

خطة زمنية لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي

وحددت الوزارة خطة زمنية لتسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي لعام 1443هـ، ويشمل مَنْ أعمارهم ست سنوات أو أقل بـ(90) يوماً كحد أدنى، وحتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر كحد أعلى.

أولوية التسجيل في نظام نور

ويبدأ التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي يجري بها مفاضلة من 11 – 6/24/ 1442هـ، وإجراء المفاضلة بالمدارس للطلاب المستجدين في نظام نور، من 1442/6/25هـ إلى 1442/7/13هـ مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية واتخاذ كافة التدابير لضمان ذلك، كما يبدأ تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية يوم 1442/6/11هـ.

تسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية

ويبدأ تسجيل من تقل أعمارهم عن الست سنوات بمائة وثمانين يوماً من خريجي الروضات الحكومية والأهلية المعتمدة في نظام نور لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس يوم1442/10/4هـ، وتسجيل خريجي روضات المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية من داخل المملكة وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس يوم 1443/1/7هـ.، كما يستمر التسجيل حتى تسديد الشواغر أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 1443/2/19هـ.

