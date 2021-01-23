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رهن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان حل الأزمة السورية بتسوية سياسية ذات مسار صحيح، يقوم على كتابة دستور جديد، وبدعم الأمم المتحدة. وقال في مقابلة على قناة “العربية” إنه في حال الوصول إلى تسوية بهذا الشكل، فسيكون مستقبل سوريا محفوظًا ويمكن حينئذ أن ننظر إلى المستقبل، نافيًا وجود أي اتصالات بين المملكة والرئيس السوري بشار الأسد. Source akhbaar24.argaam





كانت هذه تفاصيل خبر نافيًا وجود اتصالات مع “الأسد”.. وزير الخارجية: لا مجال لحل الأزمة السورية إلا بتسوية سياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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