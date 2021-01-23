“MBC” تعلن تأجيل عرض المسلسل الدرامي السعودي “رشاش”

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أعلنت منصة “شاهد” الترفيهية التابعة لمجموعة “MBC”، تأجيل موعد إطلاق مسلسل الدراما السعودي “رشاش”.

وأوضحت المنصة أن هناك تغييرًا طرأ على موعد إطلاق المسلسل السعودي الأضخم “رشاش”، مشيرة إلى أنها ستعلن موعد العرض الجديد قريباً، مع الكشف عن المزيد من الأخبار الحصرية والصور والفيديوهات والمعلومات الشيّقة حول العمل والممثلين وكواليس الإنتاج.

يذكر أن أحداث المسلسل مستوحاة من أرشيف الجهات الأمنية .. و “رشاش” من مواليد عام 1960، ونَشِط كمجرم في ثمانينيات القرن الماضي، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من الإطاحة به، وتم تنفيذ حكم القَتل به وبأفراد عصابته في عام 1989.

واستنكرت والدة “رشاش العتيبي” تنفيذ هذا العمل عن ابنها دون أخذ الإذن من عائلته، مطالبةً بوقف ‏عرض المسلسل، لما له من أثر سلبي عليها وعلى عائلتها، قائلة إنه قد يؤدي لتعرض أبناء العائلة للتنمر والمضايقات.

Source akhbaar24.argaam

