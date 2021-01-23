بـ97.7%.. السعودية تتصدر نسب التعافي من كورونا بدول الخليج العربي

تصدرت السعودية دول الخليج العربي في نسب التعافي من فيروس كورونا، حيث سجلت 97.7%..

وذكر مجلس الصحة الخليجي –عبر تويتر- أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا، أمس الجمعة، كانت كالتالي:

السعودية: 97.7%، والبحرين: 96.7%، والإمارات: 89.8%، وسلطنة عُمان: 94.1%، والكويت: 95.7%، وقطر: 97.4%.

في السياق ذاته، أوضح مجلس الصحة الخليجي، أنه تم تطعيم (4.814.508) أشخاص ضد فيروس كورونا في دول الخليج العربي.

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