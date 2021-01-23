الجهني : ذروة الموجة الباردة انتهت وارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-23

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توقع الخبير المناخي وعضو لجنة تسميات الدكتور زياد الجهني أن تشهد المملكة حالة ممطرة نهاية الأسبوع الجاري بعد انتهاء ذروة الموجة الباردة وعودة درجات الحرارة إلى المعدل الطبيعي.

ارتفاع درجات الحرارة

وقال الجهني : انتهت ذروة الموجة الباردة وتعاود درجة الحرارة ارتفاعها مجدداً وهناك بوادر منخفض جوي وحالة ممطرة في نهاية الأسبوع بمشيئة الله.

وكان أستاذ المناخ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، توقع أمس ارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وقال المسند : تبدأ الكتلة الباردة القادمة من خارج السعودية تأخذ من طابع أرضنا الدافئة؛ فترتفع حرارتها بالتدريج بدءًا من يوم الأحد المقبل إن شاء الله.

حالة الطقس اليوم

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية – العيص – المهد – بدر – خيبر – وادي الفرع ، تستمر حتى الساعة السادسة مساء .

غبار على ينبع وعسير

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم ، بمحافظة ينبع تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً تستمر حتى الساعة الـ 6 مساء .

كذلك نبّه المركز الوطني لـ الأرصاد من تكوّن عوالق ترابية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية ، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة وخميس مشيط والحرجة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٦ من مساء اليوم.

