التقديم على وظائف النيابة العامة ينتهي اليوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

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ينتهي التقديم على وظائف النيابة العامة للرجال والنساء من أبناء المملكة، عند الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم السبت، فيما تتواصل عملية التسجيل عبر موقع جدارة حتى حلول هذا الموعد.

تفاصيل وظائف النيابة العامة

وكانت النيابة العامة أعلنت عن توفر 671 وظيفة إدارية للرجال والنساء، ودعت الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) من المرتبة (الرابعة) وحتى المرتبة (الثامنة) للتقديم على الوظائف عبر جدارة.

توزيع وظائف النيابة العامة

وأشارت النيابة العامة إلى أن الوظائف المتاحة تتوزع بواقع (539 وظيفة) للرجال و(132 وظيفة) للنساء فيما سيتم التوظيف للعمل في فروع النيابة جميع مناطق ومدن المملكة.

آلية التقديم علي وظائف النيابة عبر جدارة:

1-الدخول على نظام التوظيف جداره والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.

2-تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

طريقة التقديم عبر نظام التوظيف جدارة من خلال الرابط التالي (من هنا).

