حماية المستهلك تكشف أسعار فحص كورونا وإصدار شهادات السفر

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كشفت جمعية حماية المستهلك، عن قائمة لأسعار فحص كورونا المستجد وإصدار شهادات السفر بالمملكة.

وقالت الجمعية، عبر حسابها بتويتر: “جمعنا لكم أسعار فحص فيروس كورونا المستجد وإصدار شهادات السفر في عدد من المنشآت الصحية الخاصة بعدة مدن بالمملكة”.

وتراوحت الأسعار ما بين 450 ريال في فرع شركة مختبر الفارابي، و 1065 في مستشفى ومركز الدارة الطبي.

‏وأشارت حماية المستهلك إلى أنه فِي حال ملاحظة اختلاف الأسعار، يمكن التواصل مع وزارة الصحة عبر الرقم 937. Source almowaten





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