فيديو.. مواطن متقاعد يتخفى ويقوم بزيارة مفاجئة لزملائه السابقين.. وهكذا كانت ردة فعلهم!

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بادر مواطن متقاعد بزيارة مفاجئة لزملائه السابقين في العمل للاطمئنان عليهم وإخماد نار الشوق لرؤياهم، متخفياً في زي “كاجوال” وراكباً دراجة هوائية، ليوثق ردة فعلهم لحظة قدومه إليهم.

وقال هشام الجاسر، مدير إدارة الفعاليات في إحدى شركات الاتصالات سابقًا، والذي تقاعد مبكراً، إنه قرر زيارة زملائه السابقين في شركته بمدينة الرياض لشوقه إليهم وحنينه إلى مقر عمله السابق، مؤكداً أنه استخلص من هذه الزيارة أن حب الناس نعمة عظيمة، وأن العمل ينتهي، ولكن العلاقات الطيبة والمودة تبقى مستمرة.

ويوثق الفيديو الذي نشره هشام ردود فعل عفوية لزملائه السابقين، حيث اندهش أغلبهم لرؤيته ولم يستطيعوا التعرف عليه لأول وهلة، نظرًا لهيئته المختلفة التي تخفّى فيها، فيما غلبت السعادة الغامرة والمشاعر الدافئة لقاء هشام وزملائه.

وقد تفاعل عدد كبير من المغردين مع فيديو هشام الذي نشره عبر حسابه في “تويتر”، حيث راقت تغريدته لهم، كونها تعكس جانبًا إنسانيًا مهمًا، يتحقق من خلال توفر بيئة عمل صحية ومحفزة للموظف، كعائلة أخرى يسود بينها الاحترام والتعاون والألفة، حيث حصد الفيديو والتغريدة عدداً كبيراً من المشاهدات والإعجابات.

Source akhbaar24.argaam

