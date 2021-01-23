بعد سيارة أمير عسير.. قبائل ثربان تهدي “الشهري” منقذ الطفل سيارة “شاص” جديدة (صور)

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كرمت قبائل ثربان بعسير ابنها عامر الشهري؛ منقذ الطفل من وسط سيل وادي أعشار بأحد ثربان، نظير ما قام به من عمل بطولي.

وقدمت القبائل أمس (الخميس) هدية للشهري عبارة عن سيارة جيب “شاص” جديدة، تعبيراً منها عن امتنانها وتقديرها لشجاعته.

وكان أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال قد كرّم الشهري، بحضور الطفل “عبد الرحمن الشهري” الذي جرفه السيل، وسلمه هدية عبارة عن سيارة نيسان جديدة موديل 2021 مجهزة بلوازم الإنقاذ.

Source akhbaar24.argaam

