نيوم تعلن برامج تدريب إلكتروني واحترافي للباحثين عن عمل والموظفين

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تعلن شركة نيوم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن فتح باب التسجيل في برامج (التدريب الإلكتروني) و (التدريب الإحترافي) للرجال والنساء، وهي دورات مجانية للباحثين عن عمل والموظفين على رأس العمل بشهادات معتمدة على النحو التالي:

1- برامج (التدريب الإلكتروني) للموظفين والباحثين عن عمل:

مسارات التدريب الإلكتروني:

– هندسة وجودة البرمجيات

– الذكاء الاصطناعي

– تطوير المواقع

– علم البيانات

– إدارة المشاريع

– تصميم واجهة وتجربة المستخدم

– إدارة قواعد البيانات SQL

– التشغيل والصيانة

– إدارة عمليات تقنية المعلومات

– إدارة قواعد البيانات Oracle

– الدعم الفني

– الأمن السيبراني

– إدارة النظم Unix

– تصميم وتطوير التطبيقات

– إدارة النظم Windows

شروط الانضمام في برنامج (التدريب الإلكتروني) لحديثي التخرج والباحثين عن عمل:

– عمر المتقدم 18 عامًا فأعلى

– البرامج متاحة للمواطنين من الجنسين

– منقطع عن العمل أو متخرج

– المستوى التعليمي دبلوم فأعلى

– أن يكون المؤهل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

– تعبئة البيانات بالشكل الصحيح وإكمال متطلبات التسجيل

– إرفاق شهادة التأمينات الاجتماعية المدد والأجور (في حال توفرها).

شروط الانضمام في برنامج (التدريب الإلكتروني) للموظفين على رأس العمل:

– عمر المتقدم 18 عامًا فأعلى

– البرامج متاحة للمواطنين من الجنسين

– أن يكون المتقدم على رأس العمل في أحد الوظائف التقنية أو الرقمية

– المستوى التعليمي دبلوم فأعلى

– أن يكون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

– تعبئة البيانات بالشكل الصحيح وإكمال متطلبات التسجيل

-إرفاق ما يثبت المسمى الوظيفي الحالي في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

– إجادة اللغة الإنجليزية، حيث أن جميع البرامج التدريبية تُقدم باللغة الإنجليزية.

نبذة عن برنامج (التدريب الإلكتروني):

هذا البرنامج سوف يتم تقديمه طوال عام ٢٠٢١ وسوف يتم التواصل مع المتقدمين قبل عقد الدورة التدريبية وذلك لاجراء المقابلات واجتياز إجراءات القبول، بالاضافة إلى حصول المتقدمين على شهادات في حال إجتيازهم للدورة التدريبية.

ملاحظات هامة:

– يجب الالتزام بإكمال المسار التدريبي.

– يجب الالتزام التام بالحضور والتفاعل مع شريك التدريب.

– سوف يتم عقد هذا التدريب عن طريق الإنترنت.

2- برامج (التدريب الإحترافي) للموظفين على رأس العمل:

مسارات التدريب الإحترافي:

– إنترنت الأشياء

– علم البيانات

– الذكاء الاصطناعي

– تصميم تجربة المستخدم

– تطوير الشبكات

– إدارة قواعد البيانات

– أمن المعلومات

– تحليل الأعمال

– إدارة مشاريع الاتصالات والتقنية

– جودة البرمجيات

– البنية التحتية

– تحليل الأعمال

– هندسة تقنية المعلومات

– تطوير الويب والتطبيقات

– التحول الرقمي

شروط التقدم على هذا المسار (التدريب الاحترافي) للموظفين:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم على رأس العمل في أحد الوظائف التقنية أو الرقمية.

– أن يكون المتقدم لديه شهادة دبلوم على الأقل.

– الحصول على موافقة جهة العمل للتفرغ للدورة.

– اجتياز المقابلة الشخصية والتقييم المرتبط بالدورة.

– الالتزام بمتطلبات اجتياز الدورة التدريبية.

– يتطلب إجادة اللغة الإنجليزية حيث أن البرامج التدريبية تقدم باللغة الإنجليزية.

نبذة عن برنامج (التدريب الإحترافي):

يتضمن التدريب دورات نوعية مكثفة وشهادات مهنية احترافية في مجالات رقمية متنوعة تتراوح مدتها من ٣ الى ١٠ ايام وذلك في عدة مجالات والتي يمكن التقدم لها. وسوف يتم تحديث برامج تدريبية جديدة خلال شهر فبراير وشهر مارس من ٢٠٢١.

ملاحظات هامة:

– يجب الالتزام بإكمال المسار التدريبي.

– يجب الالتزام التام بالحضور والتفاعل مع شريك التدريب.

– سوف يتم عقد البرامج التدريبية عن طريق الانترنت.

طريقة التسجيل:

يبدأ التسجيل من اليوم السبت 1442/6/10هـ من خلال الضغط على (مشاركة جديدة) عبر الروابط التالية:

– للتسجيل في برامج (التدريب الإلكتروني): إضغط هنا

– للتسجيل في برامج (التدريب الاحترافي): إضغط هنا

للإطلاع على الإعلان: إضغط هنا

تفاصيل أكثر:

https://csr.neom.com/

Source wadhefa

