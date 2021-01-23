معهد الإدارة العامة يعلن 83 دورة مجانية معتمدة عن بعد عبر منصة إثرائي

︎ :

.



يعلن معهد الإدارة العامة عن فتح التسجيل في أكثر من (83) دورة تدريبية (مجانية) عن بعد في مختلف المجالات لكافة المواطنين والمقيمين (رجال ونساء) من خلال منصة (إثرائي) مع شهادات معتمدة من معهد الإدارة العامة على النحو التالي:

ملاحظات هامة:

– الباحثين عن عمل وموظفي القطاع الخاص (يتاح لهم التسجيل في برنامج واحد مجاناً كل ثلاثة أشهر).

– لموظفي القطاع الحكومي (يتاح لهم التسجيل في برنامج واحد مجاني كل اسبوع وبحد أقصى 10 برامج في السنة).

– في حال التسجيل في عدد برامج تفوق الحد الأقصى يتم دفع الرسوم الموضحة لكل برنامج.

مسارات التدريب:

1- القيادة والإدارة

– الأساسيات في مؤشرات الأداء الرئيسية.

– تحليل العلاقة بين المتغيرات

– إدارة نظم المعلومات الصحية.

– إدارة الأزمات والكوارث.

– إدارة برامج التثقيف الصحي

– الإبداع الإداري

– مهارات التعامل مع السائح

– إدارة السياحة

– تجهيز وترتيب المستودعات

– إدارة الجودة الشاملة

– الهندسة القيمية

– إدارة التغيير

– إدارة الميزانية

– الانتماء والولاء المؤسسي

– تحفيز الموظفين

– القيادة الإدارية

– إدارة الجودة في المنظمات الصحية

– تطوير خدمات المستفيدين

– بناء ثقافة تنظيمية فعالة

– التخطيط التنفيذي

– إدارة الفعاليات

– التفويض

– الاتصال الفعال في العمل

– قواعد السلوك الوظيفي و أخلاقيات العمل

– الإشراف الإداري

– مهارات التعامل مع ضغوط العمل

– إدارة النزاع في بيئة العمل

– إدارة التغيير التنظيمي

2- الاتصال المؤسسي والإعلام

– التقارير الإخبارية.

– إعداد الحملات الإعلامية

– تنظيم المؤتمرات الصحفية

– الإلقاء الفعال

– التفويض

– مهارات التعامل مع المستفيدين

– الذكاء العاطفي

3- تقنية المعلومات

– تنمية مهارات استخدام الإنترنت في المكتبات.

– إدارة نظم المعلومات الصحية.

– أساسيات مكتبة البنية التحتية لتقنية المعلومات ITIL

– بناء المكتبات الرقمية

– أساسيات الافترافكت والموشن جرافيك

– خدمات المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات

– أساسيات أمن المعلومات

– إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)

– جرائم المعلوماتية

4- القانون والأنظمة

– تسوية الخلافات العمالية

– إعداد وصياغة العقود

– المرافعات أمام الجهات الشرعية

– قضاء التنفيذ

– الجوانب القانونية في الموارد البشرية

– منازعات التأديب

– جرائم الوظيفة العامة

– التحقيق الإداري

– قواعد السلوك الوظيفي و أخلاقيات العمل

– إجراءات التقاضي أمام ديوان المظالم

– الجوانب القانونية لحماية المستهلك

– جرائم المعلوماتية

5- الإدارة المكتبية

– تنمية مهارات استخدام الإنترنت في المكتبات.

– التكشيف والاستخلاص

– مهارات السكرتارية الإبداعية

– إعداد التقارير

– إعداد المراسلات

– إدارة الاجتماعات

– التنسيق الإداري

– إدارة الوقت

6- الاقتصاد والمالية

– تدقيق المستندات المالية الحكومية.

– المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية.

– نظم الرقابة الداخلية

– مباشرة الأموال العامة

– القيود المحاسبية الحكومية

– إدارة الميزانية

– أصول المحاسبة الحكومية

– ضريبة القيمة المضافة

– تحليل ومعالجة مشكلات الميزانية

– التقارير المالية الحكومية

– عمليات تخزين المواد

– مبادئ المحاسبة المالية

7- الموارد البشرية

-مباشرة الأموال العامة

– تحفيز الموظفين

– الاستقطاب والاختيار

– تخطيط الموارد البشرية

– تحديد الاحتياجات التدريبية

– بناء ثقافة تنظيمية فعالة

– قواعد السلوك الوظيفي و أخلاقيات العمل

– الإشراف الإداري

– إعداد المدربين

– إدارة الوقت

8- ريادة الأعمال والابتكار

– الإبداع الإداري

– إدارة التغيير التنظيمي

9- الإدارة الحكومية

-الأساسيات في مؤشرات الأداء الرئيسية

– تنمية مهارات استخدام الإنترنت في المكتبات

– إدارة برامج التثقيف الصحي

برمجة المشاريع الهندسية

الإشراف المالي الحكومي

مباشرة الأموال العامة

إدارة الجودة الشاملة

الحسابات الختامية الحكومية

المحاسبة الحكومية في الفروع

تحفيز الموظفين

حل المشكلات واتخاذ القرارات

10- المهارات السلوكية

– إدارة برامج التثقيف الصحي

– الانتماء والولاء المؤسسي

– تحفيز الموظفين

– مهارات التعامل مع الرؤساء

– بناء ثقافة تنظيمية فعالة

– حل المشكلات واتخاذ القرارات

– قواعد السلوك الوظيفي و أخلاقيات العمل

– مهارات التعامل مع المستفيدين

– إعداد المدربين

– مهارات التعامل مع ضغوط العمل

– إدارة النزاع في بيئة العمل

– الذكاء العاطفي

– مهارات التعامل مع المرؤوسين

– مهارات بناء فرق العمل

– مهارات التفاوض الفعّال

– إدارة الوقت

المميزات:

– الدورات متاحة للجميع مجاناً (رجال ونساء) من المواطنين والمقيمين (بحد أقصى برنامج واحد كل ثلاث شهور).

– دورات عن بعد (عبر الإنترنت).

– دورات وشهادات معتمدة من معهد الإدارة العامة.

– محتوى تدريبي مميز

– مجالات تخصصية متنوعة

– خبراء متخصصون بمجالات عديدة

– تخطي حدود الزمان والمكان

– لوحة تحكم سهلة الاستخدام

– تقارير وإحصائيات

نبذة عن منصة إثرائي:

مِنصة عربية إلِكترونية لمبادرة “البَرنامَج الوطني للتدريب عن بُعد”، إحدى مبادرات معهد الإدارة العامة ضمن برنامج التحول الوطني 2020. وتهدف المبادرة إلى رفع كفاءة رأس المال البشري من خلال تمكينهم من تطوير مهاراتهم وزيادة معارفهم عبر بيئة إلِكترونية تفاعلية بكل يسر وسهولة.

طريقة التسجيل:

التسجيل متاح حالياً من خلال الرابط: https://ethrai.sa/categories ثم اختيار المسار والبرنامج المطلوب وتعبئة الطلب.

Source wadhefa

