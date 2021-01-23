السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 2444 إصابة جديدة بكورونا



بروكسل 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واس

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2444 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارةُ الصحة البلجيكية في بيان اليوم أنّ إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 689271 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 20675 وفاة.

// انتهى //

10:30ت م

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بروكسل 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واسسجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2444 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 55 وفاة .وذكرت وزارةُ الصحة البلجيكية في بيان اليوم أنّ إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 689271 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 20675 وفاة.// انتهى //10:30ت م0017

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