السعودية اليوم / 198 إصابة جديدة بكورونا في تايلاند



بانكوك 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واس

سجلت تايلاند، خلال الـ 24 ساعة الماضية 198 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت قوة التصدي لكوفيد-19 في تايلاند أن من بين الحالات الجديدة 18 حالة واردة من الخارج، مشيرةً إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 13302 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 72 حالة.

// انتهى //

08:17ت م

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بانكوك 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واسسجلت تايلاند، خلال الـ 24 ساعة الماضية 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة.وذكرت قوة التصدي لكوفيد-19 في تايلاند أن من بين الحالات الجديدة 18 حالة واردة من الخارج، مشيرةً إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 13302 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 72 حالة.// انتهى //08:17ت م0008

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