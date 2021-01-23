السعودية اليوم / تونس تتسلم دفعة من المساعدات الأمريكية لمواجهة تفشي فيروس كورونا



تونس 9 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 22 يناير 2021 م واس

تسلمت وزارة الصحة التونسية اليوم، دفعة جديدة من المساعدات الأمريكية المتمثلة في مسلتزمات الوقاية من فيروس

وقال القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى تونس قريقوري لوجيرفو، في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الصحة: إن "الولايات المتحدة الأمريكية تقدم اليوم هذه المساعدات ضمن الدفعة الأخيرة من برنامج دعم تونس في مواجهة فيروس كورونا، المقدرة قيمتها الإجمالية بـ 36 مليون دولار أمريكي".

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في تونس 190 ألفًا و 884 إصابة، فيما ارتفعت حالات الوفاة إلى نحو 6 آلاف حالة.

// انتهى //

01:41ت م

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تونس 9 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 22 يناير 2021 م واستسلمت وزارة الصحة التونسية اليوم، دفعة جديدة من المساعدات الأمريكية المتمثلة في مسلتزمات الوقاية من فيروس كورونا ، والمندرجة في إطار برنامج دعم تونس في مواجهة تفشي فيروس كورونا.وقال القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى تونس قريقوري لوجيرفو، في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الصحة: إن "الولايات المتحدة الأمريكية تقدم اليوم هذه المساعدات ضمن الدفعة الأخيرة من برنامج دعم تونس في مواجهة فيروس كورونا، المقدرة قيمتها الإجمالية بـ 36 مليون دولار أمريكي".وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في تونس 190 ألفًا و 884 إصابة، فيما ارتفعت حالات الوفاة إلى نحو 6 آلاف حالة.// انتهى //01:41ت م0132

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