بنك التنمية الاجتماعية يوضح شروط كفالة شخصين

أكد بنك التنمية الاجتماعية أن الموظف الحكومي يمكنه الاقتراض وكفالة شخص واحد فقط، موضحًا شروط كفالة شخصين.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أن الموظف الحكومي يمكنه كفالة شخصين فقط دون الاقتراض، بشرط عدم وجود متأخرات على المكفول، وأن تسمح التزاماته المسجلة باسمه بالاقتراض.

جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المستفيدين على الحساب الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية عبر «تويتر»: «هل يسمح للكفيل بكفالة شخصين؟ علمًا بأن الشخص الأول المكفول لم يتبقَّ له إلا القليل».

شروط الكفالة من بنك التنمية الاجتماعية

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية شروط الكفالة؛ أنه إذا كان المتقدم غير موظف، أو يعمل في القطاع الخاص، يشترط إحضار كفيل يعمل في جهة حكومية، ولا يزال على رأس العمل، وذي ملاءة مالية تسمح له بالكفالة؛ حيث يتم استقطاع قيمة القسط الشهري من الكفيل في حال تعثر أو تأخر العميل عن السداد.

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