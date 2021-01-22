القيادة تهنئ رئيس إفريقيا الوسطى بإعادة انتخابه لولاية جديدة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستان أركانج تواديرا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب خادم الحرمين، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية إفريقيا الوسطى الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد، بهذه المناسبة، بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع إلى تعزيزها وتنميتها في المجالات كافةً.

كما بعث سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ برقية تهنئة لرئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، بهذه المناسبة.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، والمزيد من التقدم والرقي لجمهورية وشعب إفريقيا الوسطى الصديق.