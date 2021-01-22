شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الرياض يعزي ذوي الشهيدين "الحربي" و"الشيباني" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، التعازي والمواساة لأسرتي الشهيدين رئيس رقباء مساعد بن ضيف الله الحربي ووكيل رقيب سعود بن بداي الشيباني-رحمهما الله -، اللذين استُشهدا إثر تعرضهما لإطلاق نار خلال مباشرتهما بلاغاً عن احتجاز مواطن في حي المعيزيلة شرق الرياض.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سمو نائب أمير منطقة الرياض بذوي الشهيدين مساء اليوم، معرباً عن بالغ عزائه ومواساته لذويهما، وسأل سموه المولى - عز وجل - أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويتقبلهما مع الشهداء، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.