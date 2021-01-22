بالفيديو.. رسالة خاصة من وزير الصحة لموظف الأمن محمد الحارثي

وجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، رسالة شكر وتقدير خاصة، إلى محمد الحارثي أحد موظفي الأمن بأحد الفنادق.

ونشرت «العربية» فيديو لوزير الصحة وهو يوجه رسالته إلى الحارثي، والتي قال فيها «أخى الزميل محمد علي الحارثي، عاجز عن شكرك، عملك في الأمن وتفانيك وترحيبك بكل شخص يمر من جنبك، بنفس عالية وبود عال، تحدث الفرق لكل من يمر بجانبك، تسعد كل من يمر بجانبك، فلك منى كل الشكر والامتنان والتقدير».

وقام أحد المسؤولين بتسليم الحارثي الرسالة المرئية وشهادة تقدير وسط تصفيق وترحيب الموجودين.

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