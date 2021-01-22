ضبط 11620 مادة منتهكة للحقوق الإبداعية و77 موقعًا منتهكًا لـ«الملكية الفكرية» خلال يناير

قامت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بالتعاون مع الأمن العام، بحملات تفتيشية استهدفت عددًا من مناطق المملكة، بغرض ضبط المحال التجارية المخالفة لأنظمة حقوق الملكية الفكرية؛ إذ تم ضبط 11620 مادة منتهكة للحقوق الإبداعية، شملت إلكترونيات، وبرامج حاسب آلي، وتسجيلات صوتية، ومصنفات مطبوعة (خدمات الطالب) خلال شهر يناير 2021م.

وانطلقت الحملة من خلال إجراء عمليات المسح الأولية، بتسيير أكثر من 440 زيارة من المتسوق الخفي إلى المناطق المستهدفة، وتم تحديد المنشآت التي من شأنها انتهاك حقوق الملكية الفكرية والمصنفات التي يُحظر بيعها.