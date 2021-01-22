شكرا لمتابعة خبر عن سماء المملكة تشهد ظاهرة فلكية يمكن مشاهدتها بالغين المجردة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشفت الجمعية الفلكية بجدة، أن سماء المملكة والوطن العربي، ستشهد رصد ظاهرة النجم الشعرى المعروف أيضًا باسم «نجم الكلب» ومرافقه المسمى «جرو نجم الكلب»، خلال ليالي الشتاء الباردة، باتجاه الأفق الجنوب شرقي بداية الليل.

وأوضح رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبوزاهرة إن نجم الشعرى هو ألمع نجم في السماء، وتبلغ كتلته تقريبًا ضعف كتلة الشمس و26 مرة أكثر سطوعًا، وهو مشاهد بسهولة بالعين المجردة طوال الليل في هذا الوقت من العام بسماء الوطن العربي.

وأشار رئيس فلكية جدة إلى أن نجم الشعرى يمتلك مرافق يسمى «جرو نجم الكلب»، وهو عبارة عن نجم قزم أبيض شديد الكثافة اكتشف في عام 1862، يمتلك كتلة مثل كتلة الشمس في كرة بحجم الأرض تقريبًا، وهو أخفت بعشرة آلاف مرة من الشعرى، ويدور حوله على نفس المسافة التي يدور بها كوكب أورانوس حول الشمس.

وأكد رئيس فلكية جدة، أن هذا هو الوقت المناسب لرؤية نجم الجرو وهو يتحرك في مداره الإهليلجي بالقرب من أقصى زاوية استطالة تفصله عن الشعرى خلال السنوات القليلة المقبلة، لذلك في حال كانت أحوال الطقس مستقرة في مدينتك والسماء صافية عندها من الممكن رؤية مرافق الشعرى باستخدام تليسكوب صغير مقاس 6 بوصات.