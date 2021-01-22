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تأخير دوام عمال النظافة لمدة ساعتين بقرار من أمانة الجوف

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الرياض - محمد عبدالله - بسبب موجة البرد وانخفاض الحرارة..

وجهت أمانة منطقة الجوف بتأخير بدء دوام عمال النظافة لمدة ساعتين بسبب انخفاض درجات الحرارة وموجة الطقس التي تشهدها المنطقة.

وذكرت أمانة الجوف- عبر تويتر- أن أمانة المنطقة وبلدياتها، وجهت بتأخير بداية دوام عمّال النظافة الميدانيين، ليكون من الساعة (08:00) صباحًا بدلًا من الساعة (06:00).
وأشارت أمانة منطقة الجوف أن هذا التوجيه يأتي نظرًا للموجة الباردة التي تمر بها المنطقة في الفترة الحالية.

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كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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