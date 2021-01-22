تأخير دوام عمال النظافة لمدة ساعتين بقرار من أمانة الجوف

وجهت أمانة منطقة الجوف بتأخير بدء دوام عمال النظافة لمدة ساعتين بسبب انخفاض درجات الحرارة وموجة الطقس التي تشهدها المنطقة.

وذكرت أمانة الجوف- عبر تويتر- أن أمانة المنطقة وبلدياتها، وجهت بتأخير بداية دوام عمّال النظافة الميدانيين، ليكون من الساعة (08:00) صباحًا بدلًا من الساعة (06:00).

وأشارت أمانة منطقة الجوف أن هذا التوجيه يأتي نظرًا للموجة الباردة التي تمر بها المنطقة في الفترة الحالية.

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