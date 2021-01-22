«طريف» تسجِّل أقل درجة حرارة بالسعودية.. وجدة الأعلى

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن أدنى وأعلى درجة حرارة تم تسجيلهما في المملكة فجر اليوم الجمعة، مشيرا إلى أن مدينة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، سجلت أقل درجة حرارة، بينما سجلت جدة بمنطقة مكة أعلى درجة حرارة.

وذكر مركز الأرصاد- عبر تويتر- أن طريف سجلت أدني درجة حرارة وبلغت (3-) فجر اليوم، مشيرا إلى أن مدينة جدة سجلت أعلى رجة حرارة بـ (٣٢) درجة مئوية.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن طقس اليوم الجمعة، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على معظم المناطق، وتكوُّن الصقيع على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، وتبوك.

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