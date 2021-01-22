المجلس الصحي يحذر من قرصة الصقيع: 3 حالات لزيارة الطبيب

نبه المجلس الصحي السعودي من التعرض لقرصة الصقيع، تزامنًا مع الاستمرار في انخفاض درجات الحرارة بالمملكة، مشيرًا إلى ضرورة زيارة الطبيب عند ظهور ثلاث علامات.

وذكر المجلس- عبر تويتر- أنه يجب زيارة الطبيب عند رؤية بعض العلامات التي تشمل:

- شحوب الجلد أو تحول لونه إلى الأبيض.

- الشعور بخدر وألم شديد.

- انخفاض درجة حرارة الجسم.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن طقس اليوم الجمعة، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على معظم المناطق، وتكوُّن الصقيع على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، وتبوك.

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