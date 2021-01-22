السعودية اليوم / سفير المملكة لدى فيتنام يلتقى مدير السعودية اليوم وكالة الأنباء الفيتنامية



هانوي 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فيتنام سعود بن فهد السويلم في العاصمة هانوي، المدير العام لوكالة الأنباء الفيتنامية نغوين دوك لوي.

وجرى خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين وكالتي الأنباء

// انتهى //

13:42ت م

0051



هانوي 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فيتنام سعود بن فهد السويلم في العاصمة هانوي، المدير العام لوكالة الأنباء الفيتنامية نغوين دوك لوي.وجرى خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين وكالتي الأنباء السعودية والفيتنامية، لبحث تبادل الأخبار والتعاون بينهما.// انتهى //13:42ت م0051

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