شكرا لمتابعة خبر عن التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثي بإتجاه المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلن التحالف العربي اليوم الجمعة اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميلشيات الحوثية الإرهابية بإتجاه المملكة .
وأكدت قوات التحالف العربي قبل قليل أنه تم إحباط عمليتين إرهابيتين حاولت ميليشيا الحوثي تنفيذهما صباح اليوم ، حيث تم اعتراض وتدمير زورق مفخخ جنوب البحر الأحمر أيضاً ، وفقاً للعربية .
وكانت الميلشيات الحوثية الإرهابية قد نفذت هجوم بثلاث طائرات مفخخة نحو المملكة يوم الجمعة الماضية ، وتمكنت قوات التحالف المشتركة من التصدي له .
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