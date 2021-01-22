شكرا لمتابعة خبر عن طبيب سعودي يعمل مدرس بجامعة هارفارد: التعليم في المملكة لا ينقصه شئ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد طبيب سعودي محترف عمل عضو هيئة تدريس في جامعة هارفارد الأمريكية على جودة التعليم في المملكة لا سيما الطب .

وقال الطبيب في برنامج "الراصد " على قناة الإخبارية أنه درس في امريكا وكندا 10 سنين ، حيث تخرج من كلية الطب بجامعة الملك سعود بالرياض عام 2009 ، وبعدها درس طب العيون لمدة 5 سنوات في كندا ، ثم درس طب عيون الأطفال كتخصص دقيق في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة .

وأكد أن التعليم في جامعات المملكة لا ينقصه شئ ، ومستوى التعليم في الطب جيد جداً ، والطلاب متميزين ، كما أن المناهج ممتازة .

وأضاف أنه اكتشف عندما عمل عضو هيئة تدريس بالخارج ، اكتشف امكانياتنا المذهلة ، قائلاً أنه يجب الثقة في الطب السعودي وأن المواطنين لا ينبغي أن يسافروا للعلاج في الخارج .