شكرا لمتابعة خبر عن "المواصفات والجودة " تقدم 5 نصائح هامة عند استخدام الدفايات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قدمت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة نصائح هامة عند استخدام الدفايات مع إنخفاض درجة الحرارة .

وأكدت أن هناك أمور يجب أن نتجنبها عند استخدام المدفأة :

1- عدم وضع المدفأة بالقرب من الأجسام سريعة الإشتعال كالستائر ، فيجب ترك مسافة آمنة .

2- يجب عدم ترك الأطفال وحدهم أمام المدفأة ، ويكون معهم شخص كبير يتابعهم .

3- عدم تجفيف الملابس على المدفأة حتى لا تسبب حريق .

4- يجب تمرير سلك المدفأة فوق السجاد وعدم وضعه تحتها .

5- عدم غلق باب الغرفة مع المدفأة ، يجب أن يكون هناك مصدر تهوية حتى لا يحدث اختناق .