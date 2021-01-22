‏”الأمن البيئي”: ضبط 2.3 طن من الحطب المحلي بحوزة ‏‏41 مخالفاً

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أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي أنها، بمساعدة فرق الأمن ‏العام، تمكنت من ضبط أكثر من 2.3 طن من الحطب المحلي، ‏بحوزة 41 مخالفًا لنظام المراعي والغابات، في مناطق المملكة.‏

وأشارت، عبر مقطع فيديو..، إلى أنه تم القبض بمنطقة الرياض ‏على 6 مركبات محملة بالحطب المحلي بحوزة 13 مواطنًا ‏ومقيمًا.‏

وكشفت عن ضبط 26 مركبة بحوزة 17 مواطنًا و9 مقيمين ‏محملة بالحطب المحلي المعد للبيع بمناطق مكة المكرمة ‏والمدينة المنورة والرياض والجوف وحائل والحدود الشمالية ‏والقصيم وجازان.‏

Source akhbaar24.argaam

