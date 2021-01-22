‏”الأمن البيئي”: ضبط 2.3 طن من الحطب المحلي بحوزة ‏‏41 مخالفاً

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أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي أنها، بمساعدة فرق الأمن العام، تمكنت من ضبط أكثر من 2.3 طن من الحطب المحلي، بحوزة 41 مخالفًا لنظام المراعي والغابات، في مناطق المملكة.
وأشارت، عبر مقطع فيديو..، إلى أنه تم القبض بمنطقة الرياض على 6 مركبات محملة بالحطب المحلي بحوزة 13 مواطنًا ومقيمًا.
وكشفت عن ضبط 26 مركبة بحوزة 17 مواطنًا و9 مقيمين محملة بالحطب المحلي المعد للبيع بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والجوف وحائل والحدود الشمالية والقصيم وجازان.
Source akhbaar24.argaam
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