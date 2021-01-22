فحص الرنين المغناطيسي للفنان خالد سامي يظهر وجود 3 جلطات بالدماغ وتكلس في الشرايين

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أظهرت نتائج فحص الرنين المغناطيسي الذي أجري للفنان خالد سامي، وجود ثلاث جلطات صغيرة في الدماغ، وتكلس في الشرايين. وقالت عائدة العتيبي زوجة الفنان خالد سامي، إن الجلطات الصغيرة ليست سببًا في الغيبوبة غير الواضحة. من جهته، دعا تركي نجل الفنان، الجميع للدعاء له حتى يتجاوز هذه الأزمة، ويخرج منها على خير، مؤكداً أن أملهم كبير في أن يشفى والدهم، وأنهم لن يفقدوا الأمل. Source akhbaar24.argaam





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