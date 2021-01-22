ولي أمر ذهب لشراء ملزمة لابنته من مركز تصوير ليفاجأ بموقف نبيل من معلمة المادة (فيديو)

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أثار تصرف قامت به معلمة ثانوي تجاه طالباتها إعجاب ولي أمر ذهب لشراء ملزمة لابنته، وفوجئ بما قامت به المعلمة وأخبره به العامل في مركز خدمات الطالب.

وروى الأب الموقف في مقطع فيديو، حيث ذهب لشراء ملزمة لمادة الرياضيات لابنته التي تدرس في الصف الثالث الثانوي من المركز، وأراد دفع قيمتها، لكنه تفاجأ بأنها مدفوعة الثمن مقدما.

واستفسر الأب من العامل، الذي أخبره أن معلمة المادة هي من دفعت ثمن الملازم، وعددها 80 ملزمة، وسعر الواحدة 23 ريالا، بثمن قال إنه تجاوز 1800 ريال.

Source akhbaar24.argaam

