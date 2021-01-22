السعودية اليوم / ليبيا تعلق الدراسة لمدة 3 أسابيع ضمن حِزْمة قرارات جديدة لمكافحة كورونا



طرابلس 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واس

علّقت ليبيا نشاطَ التعليم العام والخاص لمدة ثلاثة أسابيع ابتداءً من يوم غدٍ السبت؛ بناءً على توصيات اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة

وأوضح المجلسُ الرئاسي الليبي في بيان اليوم أنَّ إلزام البلديات يأتي بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي والحصول على رأي اللجنة الاستشارية قبل إغلاق الأنشطة التجارية والخِدْمية والعلمية بها، مع اقتصار عمل المقاهي على توفير الطلبات الخارجية، مطالبًا الجهات المعنية في المطارات والمنافذ الحدودية بالتشديد على المسافرين بضرورة إجراء تحليل فيروس كورونا، مع إلزام الجهات المسؤولة بمواقع العمل الخاصة والعامة بالتقيد بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الاستشارية.

ودعا المجلسُ الجهاتِ المعنية بمواقع العمل والمصارف والخِدْمات العامة والمطاعم والمقاهي والأسواق والمأتم وصالات الأفراح والمعارض والمؤتمرات وغيرها إلى الالتزام بالقيود والضوابط والإجراءات الاحترازية المقررة من طرف اللجنة العلمية الاستشارية للوقاية من فيروس كورونا.

// انتهى //

11:53ت م

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طرابلس 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسعلّقت ليبيا نشاطَ التعليم العام والخاص لمدة ثلاثة أسابيع ابتداءً من يوم غدٍ السبت؛ بناءً على توصيات اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا في ليبيا.وأوضح المجلسُ الرئاسي الليبي في بيان اليوم أنَّ إلزام البلديات يأتي بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي والحصول على رأي اللجنة الاستشارية قبل إغلاق الأنشطة التجارية والخِدْمية والعلمية بها، مع اقتصار عمل المقاهي على توفير الطلبات الخارجية، مطالبًا الجهات المعنية في المطارات والمنافذ الحدودية بالتشديد على المسافرين بضرورة إجراء تحليل فيروس كورونا، مع إلزام الجهات المسؤولة بمواقع العمل الخاصة والعامة بالتقيد بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الاستشارية.ودعا المجلسُ الجهاتِ المعنية بمواقع العمل والمصارف والخِدْمات العامة والمطاعم والمقاهي والأسواق والمأتم وصالات الأفراح والمعارض والمؤتمرات وغيرها إلى الالتزام بالقيود والضوابط والإجراءات الاحترازية المقررة من طرف اللجنة العلمية الاستشارية للوقاية من فيروس كورونا.// انتهى //11:53ت م0031

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