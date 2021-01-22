حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة في المملكة

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بمشيئة الله تعالى يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض، الشرقية كذلك على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة ولا يستبعد تكون الصقيع على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل وتبوك.





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