5 خطوات لإضافة تابعين لبرنامج «حساب المواطن»

جدَّد برنامج حساب المواطن التذكير بخطوات إضافة تابعين لحساب رب الأسرة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين مفاده: «هل متاح إضافة مستفيد لرب الأسرة؟».

ورد حساب خدمة مستفيدي برنامج حساب المواطن عبر موقع «تويتر»: «بإمكان رب الأسرة إضافة التابعين عن طريق حسابه: تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافة التابعين ثم الضغط على إضافة ثم حفظ).

وأضاف البرنامج: «في حال تمت إضافة تابع بعد تاريخ 10 يناير ستتم دراسة حالة أهليته وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق حسابك، دراسة الأهلية، ضمن دورة الأهلية لشهر مارس، ولن تشمله دفعة شهر فبراير».

وقال البرنامج: «تم تعليق التسجيل في البرنامج، وفقًا للتعديلات المقرِّة على ضوابط دعم البرنامج، علمًا بأن التسجيل كان متاحًا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020، لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم»، مؤكدًا «ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين».

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