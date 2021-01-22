شكرا لمتابعة خبر عن إعلان نتائج القبول المبدئي لقوات أمن المنشآت على رتبة "جندي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم الجمعة، عن نتائج القبول المبدئي لقوات أمن المنشآت على رتبة "جندي".

وأكدت الإدارة، على الحضور في الوقت المحدد لموقع المقابلة لكل طالب، كما هو موضح في الرسالة النصية مع إحضار المستندات المطلوبة، لافتة إلى أن المستندات المطلوبة هي: نموذج موعد المراجعة الذي تم طباعته عبر بوابه"أبشر ـ التوظيف"، وأصل بطاقة الهوية الوطنية، وصورتان منها، وأصل أو صورة مصدقة من شهادة الثانوية أو ما يعادلها.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى أصل المعادلة الصادرة من وزارة التعليم العالي في حال كون الشهادة صادرة من خارج المملكة مع صورة مصدقة منها، وإشعار درجة اختبار القياس، وأربع صور شخصية ملونة خلفية بيضاء حديثة مقاس 4*6 مكشوف الرأس مع كتابة الاسم ورقم الطلب وتسجيله خلف الصور، وملف توضع فيه جميع المتطلبات السابقة.