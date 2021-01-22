شكرا لمتابعة خبر عن الموت يغيب معلم في جدة خلال إلقاء درس لطلابه على مدرستي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

غيب الموت المعلم أحمد حسن الزهراني بثانوية عبدالرحمن الداخل التابعة لمكتب النسيم بتعليم جدة إثر سكتة قلبية.

وتعود الواقعة عندما سقط المعلم أحمد حسن الزهراني بجوار جهازه وهو يلقي دروسه على منصة مدرستي، وفقا للزميلة " عكاظ ".

وتبين أنه فور سقوطه حملته أسرته إلى المستشفى ولكنه كان قد فارق الحياة، حيث أنه المعلم الراحل قد خدم في مجال التعليم 26 عاماً وأبا لأربعة أبناء.