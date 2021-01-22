«الهلال الأحمر» بمكة يعلن عدد المتطوعين خلال العام الماضي

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، الإحصائية السنوية لعدد المتطوعين خلال العام الماضي 2020م، وقد بلغ 9218 متطوعًا ومتطوعةً في جميع المشاركات من مناسبات عالمية ووطنية ومجتمعية توعوية.

وبينت الإحصائية أن إجمالي البلاغات المباشرة من قبل المتطوعين بلغت 3244؛ نقل منها 248 حالة، بمشاركة 3837 متطوعًا و5381 متطوعةً، بعدد ساعات تطوعية بلغت أكثر من 77244 ساعة تطوع، بينما وفرت الهيئة 380 فرصة تطوع.

وتعمل الفرق التطوعية التابعة للهلال الأحمر السعودي تحت مظلة برنامج التطوع الجديد، وفق منظومة متكاملة من البرامج والأنشطة؛ أبرزها تقديم الخدمات الإسعافية والطبية لضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج ومواسم العمرة، وبرنامج الجمعة، والمشاركة في جميع المهرجانات الوطنية والفعاليات الترفيهية والسياحية والاجتماعية والثقافية والأنشطة الرياضية، وكذلك المشاركة في الأيام العالمية ذات العلاقة.