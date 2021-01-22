السعودية اليوم / إسبانيا تسجل 44,357 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مدريد 8 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واس

سجلت إسبانيا 44,357 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة الإسبانية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 2,456,675 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 55,041 حالةً.

// انتهى //

00:56ت م

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مدريد 8 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسسجلت إسبانيا 44,357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 404 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضحت الصحة الإسبانية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 2,456,675 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 55,041 حالةً.// انتهى //00:56ت م0217

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