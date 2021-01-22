السعودية اليوم / باكستان تستلم 500 ألف جرعة من لقاح كورونا من الصين الشهر الجاري



إسلام آباد 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واس

أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي أن بلاده سوف تحصل على نصف مليون جرعة من لقاح

وقال شاه محمود قرشي خلال مؤتمر صحفي أقيم اليوم عقب محادثات هاتفية أجراها مع نظيره الصيني وانغ يي: إن الصين تعهدت بتسليم 500 ألف جرعة من اللقاح لباكستان بحلول 31 يناير الجاري, مضيفاً بأن تسليم الدفعة الأولى من اللقاح سيكون مجاناً بنهاية الشهر الجاري.

// انتهى //

22:42ت م

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إسلام آباد 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسأعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي أن بلاده سوف تحصل على نصف مليون جرعة من لقاح كورونا المستجد من الصين خلال الشهر الجاري.وقال شاه محمود قرشي خلال مؤتمر صحفي أقيم اليوم عقب محادثات هاتفية أجراها مع نظيره الصيني وانغ يي: إن الصين تعهدت بتسليم 500 ألف جرعة من اللقاح لباكستان بحلول 31 يناير الجاري, مضيفاً بأن تسليم الدفعة الأولى من اللقاح سيكون مجاناً بنهاية الشهر الجاري.// انتهى //22:42ت م0202

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