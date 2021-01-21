شكرا لمتابعة خبر عن ضربة موجعة للمواطنين عن دعم حساب المواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

رد حساب المواطن، على الاستفسارات الخاصة بتجميد حسابات بعض المستفيدين ممن كان لديهم مشاكل في المستندات أو المرفقات.

وأوضحت خدمة المستفيدين في برنامج حساب المواطن:" نظرًا لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقًا بـ 90 يومًا، فقد تم إيقاف الحساب ".

ويواصل حساب المواطن إضافة التابعين لرب الأسرة في حين يستمر تعليق قبول طلبات التسجيل الجديدة في البرنامج.

وحول موعد صرف الدعم للتابعين، أبانت خدمة المستفيدين، أنه في حال تم إضافة تابع بعد تاريخ 10 يناير الجاري سيتم دراسة حالة أهليته وإبلاغ رب الأسرة باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق حسابه " دراسة الأهلية " ضمن دورة الأهلية لشهر مارس المقبل.