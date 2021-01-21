بـ5 خطوات.. هكذا يمكنك متابعة طلبك في مؤسسة التقاعد

حددت المؤسسة العامة للتقاعد، 5 خطوات لمتابعة الطلبات عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن تسمح هذه الخدمة للمستخدم بمتابعة آخر المعاملات والطلبات المقدمة للمؤسسة العامة للتقاعد عبر قنوات الخدمة والتواصل من خلال الفروع، الموقع الإلكتروني، تطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية.

وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن المقصود بالمعاملة هي أي معاملة تخص المشترك أو المتقاعد أو المستفيدين والتي بناءً عليها يتم صرف المعاش التقاعدي، والمقصود بالطلب هو أي طلب يتم تقديمه من خلال قنوات التواصل (بوابة الخدمات الإلكترونية، العناية بالعملاء، تظلمات المتقاعدين، مركز الاتصال).

وتشمل البيانات المطلوبة: اسم (المعاملة/الطلب)، النوع، ورقم، وحالة المعاملة أو الطلب وتاريخ المعاملة أو الطلب، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

ووفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد فأن متابعة الطلبات تتطلب: الدخول لموقع المؤسسة العامة للتقاعد، الضغط على أيقونة «تسجيل الدخول»، اختيار تسجيل الدخول للأفراد، اختيار «الطلبات» من القائمة في يمين الشاشة ثم اختيار «متابعة الطلبات» والنقر على زر «متابعة»، بعد ذلك ستظهر قائمة الطلبات.

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