الزعاق لـ«عاجل» عن «مبكية الحصني»: نعيش آخر موجة باردة في الشتاء

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، إننا نعيش حاليًّا في موجة قطبية تسمى المرتفع السيبيري التي تهبط بدرجات الحرارة في سيبيريا لـ60 تحت الصفر؛ لتنفس هواء يندفع إلينا باردا يخلف ثلوجًا على جبال الشام وتركيا.

وتوقع الزعاق في تصريحات لـ«عاجل»، اليوم الخميس، هبوب رياح باردة جافة يسميها العامة برد الأزيرق، وآخرون يطلقون عليها «مبكية الحصني»، وهو الثعلب ومن ذكاء الثعلب لا يجعل جحره جهة الشمال؛ لأن الرياح عادة باردة في فصل الشتاء لكن في موسم الشبط تكون الرياح باردة أيضًا من جهة الجنوب وبما أن الحصني جحره جهة الجنوب من جهة الجنوب ويبكي؛ لأن ذكاءه لم يسعفه بتوقع البرودة.

وتابع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن الهواء متقلب الاتجاه خاصة بالشبط؛ لأن الأجواء عادة دافئة وتنقلب فجأة إلى صقيع، مؤكدًا أنه مع منتصف الأسبوع المقبل تتحول هذه الموجه إلى دافئة.

كما توقع انتهاء الشتاء: «احتمال كبير أن الموجة الحالية آخر موجة باردة تنخفض فيها بدرجات متدنية وبعد ١٨ يدخل موسم العقارب الأصل فيه الاعتدال لكن لا يخلو من موجات».

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