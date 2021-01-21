شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية : متفائلون بعلاقة ممتازة مع أمريكا تحت إدارة بايدن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • نثق أن جميع من وقع على اتفاق العلا لديه النية لتنفيذه

• فريق فني سعودي في الدوحة لإعادة فتح السفارة

• دعوات إيران للحوار تهدف للتسويف والهروب من أزماتها

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله عن تفاؤل المملكة بعلاقة ممتازة مع أميركا تحت إدارة الرئيس جو بايدن.

وقال وزير الخارجية لـ "العربية"، التعيينات في إدارة بايدن تدل على تفهمه للملفات. وأضاف: "على النظام الإيراني أن يغير أفكاره ويركز على رخاء شعبه".

وأوضح أن إدارة بايدن ستجد أن أهدافنا مشتركة فيما يخص الوضع في اليمن، موضحا أن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية من جانب واشنطن تصنيف مستحق .. وإذا قرر الحوثيون أن مصلحة اليمن هي الأهم سيسهل التوصل لحل" ، وأكد سموه أن اتفاق الرياض لبنة الأساس لحل سياسي وتسوية شاملة لأزمة اليمن .

وأضاف وزير الخارجية :" نثق أن جميع من وقع على اتفاق العلا لديه النية لتنفيذه، وجميع الدول الأربعة متفقة على أهمية المصالحة مع قطر، موضحا أن" اتفاق العلا يضع الأساس لحل جميع المشاكل العالقة،و سيكون أساسا قويا للتنسيق الخليجي والعربي".

وأوضح أنه هناك "فريق فني سعودي في الدوحة لفتح السفارة ، وسيجرى افتتاحها خلال أيام"

وأشار إلى أن دعوات إيران للحوار تهدف للتسويف والهروب من أزماتها، وهي دعوات غير مجدية ، مؤكدا :"يدنا ممدوة للسلام مع إيران لكنها لا تلتزم باتفاقياتها، وعلى إيران أن تغير أفكارها وتركز على رخاء شعبها".

وأكد وزير الخارجية : سنتشاور مع أميركا بخصوص الاتفاق مع إيران ليكون ذا أساس قوي ، والدول الأوروبية تتفهم أن الاتفاق السابق مع إيران يحوي نواقص ، مشيرا إلى أن ضعف اتفاقيات سابقة مع إيران سببه عدم التنسيق مع دول المنطقة".

وقال :"علاقتنا مع أميركا علاقة مؤسسات ومصالحنا المشتركة لم تتغير ، والعلاقة تاريخية تربط السعودية بالولايات المتحدة، وتعاملنا بشكل ممتاز مع إدارات من الجمهوريين والديمقراطيين".