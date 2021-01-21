

بيروت 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واس

أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء بلبنان في بيان اليوم بتسجيل هزة أرضية بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر شعر بها سكان بيروت وجبل لبنان وبعض مناطق الشمال اللبناني.

وحدد المركز موقع الهزة في البحر المتوسط مقابل جزيرة قبرص.

// انتهى //

19:42ت م

0167





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / زلزال يشعر به سكان بعض المناطق اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.