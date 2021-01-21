السعودية اليوم / الأردن تسجل 776 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واس

سجلت الأردن 776 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان لها اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 304200 حالة شفاء بعد تسجيل 1092 حالة إضافية، كما سجلت 11 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4198 حالة.

// انتهى //

18:34ت م

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عمّان 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسسجلت الأردن 776 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 318181 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان لها اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 304200 حالة شفاء بعد تسجيل 1092 حالة إضافية، كما سجلت 11 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4198 حالة.// انتهى //18:34ت م0148

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