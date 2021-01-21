إحصائية تكشف الوجبة الأكثر تفضيلًا في السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-21

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

تم إنشاء خريطة باستخدام بيانات محرك البحث قوقل Google تكشف عن الوجبات الجاهزة الأكثر شيوعًا حول العالم، وقد تتضمن ذلك بعض الدول العربية مثل السعودية ومصر والإمارات.

وأُنشئت تلك الخريطة بواسطة موقع MoneyBeach.co.uk واستخدم بيانات قوقل لتحديد متوسط ​​حجم البحث الشهري في كل بلد للمصطلحات المرتبطة بطلب الوجبات الجاهزة.

الوجبة الأكثر تفضيلًا في السعودية

الأكلة المفضلة في السعودية بحسب هذه البيانات هي البيتزا، وكذلك أيضًا مصر والإمارات والهند، في الواقع فإن هذه الوجبة تحتل المرتبة الأولى في 44 دولة، بما في ذلك ألمانيا.

ويأتي الطعام الصيني في المرتبة الثانية، ويحتل السوشي المرتبة الثالثة، لكنه في بعض الدول احتل المرتبة الأولى بما في ذلك السويد واليابان، وتحتل البطاطس المقلية المرتبة الرابعة، والفراخ المقلية المرتبة الخامسة، والوجبات الجاهزة الهندية المرتبة السادسة، بينما يحتل الطعام الكوري المرتبة السابعة، وهو يعد من الوجبات الرائعة الأكثر رواجًا في الأردن، وثامنًا، يأتي الطعام التايلاندي، وفي المرتبة التاسعة يأتي التاباس والتاكو والطعام الماليزي والبوريتو والمعكرونة والكباب.

والبوريتو هي الوجبة التي يرغب معظم التايلانديين في تناولها، ويفضل الروس الكباب الجاهز، ويبحث المكسيكيون عن الوجبات الصينية أكثر من غيرها.

وتقول البيانات أيضًا أن أكثر الوجبات الجاهزة بحثًا على قوقل تكون في الغالب من مطبخ أجنبي.