إصابات كورونا بالمملكة.. 4 مناطق تتصدر الحالات الجديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 212 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتصدرتها منطقة الرياض بتسجيل 83 حالة، وتلتها المنطقة الشرقية بتسجيل 39 حالة، ومكة المكرمة بتسجيل 35 حالة.

وسجلت منطقة المدينة المنورة 21 حالة والحدود الشمالية 9 حالات ونجران 6 والباحة وحائل 3 حالات لكل منهما، وسجلت منطقة عسير حالتين وسجلت مناطق جازان والجوف وتبوك حالة واحدة بكل منها.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، في وقت سابق، اليوم الخميس، تسجيل 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة، وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 365775، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 357337، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6342 حالة، وتم تسجيل 4 حالات وفاة، و160 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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