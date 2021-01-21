مجلس التعاون الخليجي يستنكر انفجار ساحة الطيران وسط بغداد

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الخميس، التفجير الذي استهدف سوقًا شعبية في ساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى الأبرياء.

وأعرب الحجرف عن خالص تعازيه ومواساته لأهالي ضحايا انفجار ساحة الطيران وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدًا تضامن مجلس التعاون مع جمهورية العراق في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه لجميع أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأيًّا كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.

وكانت وزارة الخارجية السعودية أكدت رفض المملكة القاطع للإرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته، مشددة على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد ما يهدد أمنها واستقرارها، كما عبرت عن العزاء والمواساة لذوي ضحايا ساحة الطيران ولجمهورية العراق حكومة وشعبًا، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

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